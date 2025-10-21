Kirby Air Riders: Zweite Direct-Präsentation angekündigt

Nintendo hat soeben eine weitere Direct-Präsentation zu "Kirby Air Riders" angekündigt. Sie kann bereits übermorgen um 15 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

Besagte Direct-Präsentation zu "Kirby Air Riders" hat den stolzen Umfang von 60 Minuten. Genaue inhaltliche Informationen, was uns in dieser Zeit erwartet, verrät der Mario-Konzern leider noch nicht. Offiziell ist diesbezüglich bisher nämlich nur von zusätzlichen Informationen zu dem Spiel die Rede. Lassen wir uns also am besten einfach mal überraschen.

Bereits im August strahlte Nintendo eine Direct-Präsentation zu "Kirby Air Riders" aus. Damals wurde uns der Titel rund 45 Minuten lang genauer vorgestellt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema lest ihr an dieser Stelle.

"Kirby Air Riders" erscheint am 20. November exklusiv für Switch 2.