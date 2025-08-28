Kirby und das vergessene Land - Switch 2 Edition jetzt erhätlich

Ein mächtiger Meteorit, eine transformierte Welt und die Rückkehr des rosaroten Helden – all das und mehr erwartet euch ab heute in "Kirby und das vergessene Land – Nintendo Switch 2 Edition + Die Sternensplitter-Welt" für Nintendo Switch 2. Neben den neuen Astralini-Abschnitten bietet das erweiterte Abenteuer verbesserte Grafik und Bildfrequenzen sowie drei neue Vollstopf-Modi für Kirby. Einen ausführlichen Blick auf die magische Reise erlaubt der hier eingebettete Trailer.

Die neuen Features und Spielmodi

Eines Tages beobachtet Kirby, wie ein riesiger Meteorit vom Himmel fällt und eine seltsame Vulkaninsel aus dem Meer aufsteigt. Nun liegt es an ihm, die verlorenen Astralini zu retten und sich der dunklen Macht des Meteoriten entgegenzustellen.

Drei neue Vollstopf-Modi: Wenn Kirby spezielle Objekte einsaugt, nimmt er deren Form an und kann so neue Fähigkeiten erlangen. Neben bereits bekannten Vollstopf-Modi wie dem Auto-Stopfer warten in Die Sternensplitter-Welt drei neue Vollstopf-Modi darauf, entdeckt zu werden. Mit dem Sprungfeder-Stopfer kann Kirby besonders hoch springen, mit dem Zahnrad-Stopfer mühelos senkrechte Wände erklimmen und mit dem Schild-Stopfer rasant Hänge hinunterrutschen.

Im Kolosseum können die Spieler am bisher herausforderndsten Turnier teilnehmen. Das Ultimativ-Turnier Z X ermöglicht es, die grössten und fiesesten Bosse des Spiels in rascher Abfolge zu bekämpfen. Ausserdem können sich die Spieler im Stadtzentrum mit dem Waddle-Dee-Astronom unterhalten und Sternenmünzen, die sie in den Astralini-Abschnitten gefunden haben, am Überraschungsautomat X ausgeben, um neue Figuren zu sammeln. Upgrades für Nintendo Switch 2: Dank der Leistungsfähigkeit von Nintendo Switch 2 bietet Kirby und das vergessene Land – Nintendo Switch 2 Edition + Die Sternensplitter-Welt verbesserte Grafik und Bildfrequenzen.

Für alle Nintendo Switch 2-Spieler, die "Kirby und das vergessene Land" bereits für Nintendo Switch besitzen, ist ein Upgrade Pack1 verfügbar, das ihnen Zugriff auf alle neuen Funktionen und Modi der Nintendo Switch 2 Edition ermöglicht.