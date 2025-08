Kirby und das vergessene Land: Übersichtstrailer zur Switch-2-Version

Noch in diesem Monat wird "Kirby und das vergessene Land" bekanntlich auch für die Switch 2 veröffentlicht. Nintendo versorgt uns jetzt mit einem neuen Übersichtstrailer zur kommenden Umsetzung.

Hier wird uns über viereinhalb Minuten lang gezeigt, was "Kirby und das vergessene Land" auf der Switch 2 so zu bieten hat. Dabei werden uns dessen unterschiedliche Facetten in knallbunten Bildern nähergebracht.

"Kirby und das vergessene Land" kombiniert auf der Switch 2 das Originalspiel mit einer neuen, exklusiven Erweiterung. Die zusätzliche Geschichte rund um einen geheimnisvollen Meteoriten führt Kirby dabei in eine unbekannte Welt voller Gefahren. Frische Vollstopf-Modi erweitern sein Repertoire an Spezialfähigkeiten.

Grafisch profitiert die überarbeitete Version auch von einer optimierten Bildfrequenz und höherer Auflösung. Wer das Original-Abenteuer bereits besitzt, kann über ein kostenpflichtiges Upgrade-Pack auf die neue Edition wechseln. Die Inhalte sind jedoch nur mit der Switch 2 kompatibel.

Die Nintendo Switch 2 Edition von "Kirby und das vergessene Land" erscheint am 28. August.