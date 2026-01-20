KLETKA hat einen Erscheinungstermin

Publisher Sobaka Studio und Entwickler Callback haben einen Erscheinungstermin für "KLETKA" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Februar gedulden.

Konkret erscheint "KLETKA" am 19. Februar. Als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und der PC angegeben. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen bestehen offenbar nicht.

Die freudige Nachricht wird von einem neuen Release Date Trailer zu "KLETKA" begleitet. Dieser stimmt uns über eine Minute lang primär mit Gameplay auf den Koop-Horrortitel ein. Die akustische Untermalung verstärkt dabei die dichte Atmosphäre und macht insgesamt Lust auf mehr.

Auf dem PC ist "KLETKA" bereits am 13. Dezember 2024 in den Early Access gestartet.