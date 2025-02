Knights in Tight Spaces hat ein Release-Datum

Der schwedische Publisher Raw Fury und der britische Entwickler Ground Shatter gaben bekannt, dass ihr taktisches, rundenbasiertes Mittelalter-Deckbauspiel "Knights in Tight Spaces" am 4. März für PC veröffentlicht wird.

"Knights in Tight Spaces" ist ein eigenständiges Nachfolgeprojekt von "Fights in Tight Spaces" aus dem Jahr 2021 und baut auf dessen Erfolg auf, indem es strategisches Denken mit aufregenden und stilvollen animierten Kampfsequenzen in einer aufregenden mittelalterlichen Umgebung verbindet. Ihr stellt eure Gruppe zusammen und baut euer Deck auf, um die herausfordernden Umgebungen und Szenarien zu meistern.