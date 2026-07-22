Star Wars: Knights of the Old Republic: Baldige Enthüllung des Remakes?

Es könnte sein, dass wir uns schon bald über die Enthüllung des Remakes von "Star Wars: Knights of the Old Republic" freuen dürfen. Zumindest hat der bekannte und normalerweise auch zuverlässige Star Wars Insider 100 % Star Wars ein Fenster dafür genannt.

Eine Vorstellung des Remakes von "Star Wars: Knights of the Old Republic" könnte demnach schon Ende dieses Jahres erfolgen, aber das steht momentan unter Vorbehalt. Saber Interactive soll sein Team zudem mit erfahrenen Entwicklern verstärkt haben und immer noch eine Veröffentlichung im Jahr 2028 planen.

Sollte sich die Entwicklung der Neuauflage von "Star Wars: Knights of the Old Republic" aber verzögern, könnte deren Enthüllung aber auch auf 2027 verschoben werden und mit der Star Wars Celebration zusammenfallen. Grundsätzlich verläuft die Entwicklung jedoch nach Plan.

Bereits im März hatte es ein Lebenszeichen vom Remake von "Star Wars: Knights of the Old Republic" gegeben. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Die Neuauflage von "Star Wars: Knights of the Old Republic" wurde im September 2021 exklusiv für PS5 angekündigt.