Indirektes Lebenszeichen vom Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic

Es ist nun fast schon ein Jahr her, dass wir zuletzt etwas vom Remake von "Star Wars: Knights of the Old Republic" hörten und Gerüchte besagen ja immer mal wieder, dass das Projekt in ernsthaften Schwierigkeiten steckt. Nun lässt ein aktuelles Statement von Saber Interactive allerdings zumindest etwas hoffen.

So sagt Chief Creative Officer Tim Willits von Saber Interactive, dass alles, wovon man geredet habe, immer noch in Entwicklung sei und man ein grosser unabhängiger Entwickler sei. Man würde Informationen zu kommenden Titeln veröffentlichen, wenn es etwa cooles dazu zu sagen gäbe. Die Neuauflage von "Star Wars: Knights of the Old Republic" wurde hier natürlich nicht namentlich erwähnt, aber gerade die Betonung darauf, dass keinerlei Projekte eingestampft wurden, lässt hoffen.

Das Remake von "Star Wars: Knights of the Old Republic" wurde im September 2021 exklusiv für PS5 angekündigt. Einen Releasetermin oder ein entsprechendes Fenster hat es bisher noch nicht.