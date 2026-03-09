Star Wars: Knights of the Republic Remake weiterhin in Arbeit

Zu Wochenbeginn gibt es eine gute Nachricht zu "Star Wars: Knights of the Republic Remake". Demnach befindet sich die Neuauflage des MMORPGs immer noch in Arbeit.

Die Information stammt dabei aus einer sehr zuverlässigen Quelle, nämlich von Chief Creative Officer Tim Willits von Saber Interactive. Weitere Details zu dem Projekt verriet er jedoch leider noch nicht, aber die blosse Angabe, dass das Projekt nicht eingestellt wurde, stimmt uns doch schonmal positiv, oder?

Besagter Tim Willits war mi März 2025 für ein indirektes Lebenszeichen von "Star Wars: Knights of the Republic Remake" verantwortlich. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Star Wars: Knights of the Old Republic Remake" wurde im September 2021 exklusiv für PS5 angekündigt. Einen Releasetermin oder ein entsprechendes Fenster hat es noch nicht.