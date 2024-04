Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic geht es gut

Es wäre eigentlich eine Untertreibung, die Entstehungsgeschichte des Remakes von "Star Wars: Knights of the Old Republic" lediglich als "turbulent" zu bezeichnen. Zwischenzeitlich gab es nämlich sogar Gerüchte, dass das Projekt komplett eingestellt wurde. Aktuell sieht es aber wieder ganz gut aus.

So sagt Matthew Karch, CEO von Saber Interactive, jetzt in einem Interview, dass das Remake von "Star Wars: Knights of the Old Republic" am Leben sei und sich bester Gesundheit erfreue. Vorher waren noch einmal Unsicherheiten aufgekommen, weil durch die Trennung von der Embracer Group einige Projekte eingestampft wurden und dabei auch immer wieder von Star Wars die Rede war.

Das Remake von "Star Wars: Knights of the Old Republic" wurde im September 2021 exklusiv für PS5 angekündigt. Einen Releasetermin oder ein entsprechendes Fenster hat es bisher noch nicht.