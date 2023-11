Stillstand bei Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

Der von Giant Bomb's Game Mess Mornings bekannte Jeff Grubb hat sich zum Thema "Star Wars: Knights of the Old Republic Remake" geäussert und was er zu sagen hat, klingt nicht gut. Demnach wird derzeit nicht an dem Game von Saber Interactive und Embracer gearbeitet.

Wer sich diese für Fans unschöne Botschaft selbst anhören will, kann dies unter der Quelle angegebenen Video bei 57 Minuten und 40 Sekunden tun. Grubb bestätigt, was Fans bereits seit längerem vermuten. Vor allem die Stille von Embracer ist auffallend, gepaart mit den zahlreichen Problemen während der Entwicklung des Remakes, das ehemals in den Händen von Aspyr Media lag. Aspyr gehört mittlerweile zu Saber Interactive, jedoch soll Grubb zufolge keins der Studios an dem Game arbeiten.

Helfend einspringen könnte dem Journalisten zufolge Lucasfilm, die verantwortliche Firma für "Star Wars" Inhalte. Sony scheint für Grubb eher weniger interessiert zu sein, was unter anderem die Löschung des Trailers von den Social Media Kanälen zeigte.