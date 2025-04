Knock on the Coffin Lid auch für Konsole

Entwickler und Publisher RedBoon hat Konsolenfassungen von "Knock on the Coffin Lid" in Aussicht gestellt. Einen Releasemonat dafür gibt es auch bereits.

Demnach ist "Knock on the Coffin Lid" irgendwann im Mai auch für PS5 und Xbox Series X erhältlich. Dabei werden nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die Erweiterung "Nightmares of Millenis" mit an Bord sein. Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal eine Minute lang auf die Portierungen ein.

In "Knock on the Coffin Lid" wachen wir in einer kalten Gruft auf, tausend Meilen von zu Hause entfernt, ohne Erinnerung an das, was geschehen ist, und in Gesellschaft eines rätselhaften Fremden. Um verlorene Erinnerungen zurückzuholen, müssen wir die dunklen Geheimnisse unseres eigenen Todes erforschen, unerwartete Allianzen eingehen und unsere Route sorgfältig planen.

"Knock on the Coffin Lid" erschien bereits am 8. August 2024 für den PC.