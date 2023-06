SNK hat die erste Beta für "The King of Fighters XIII: Global Match" angekündigt. Sie wird für alle PS4-Spieler frei zugänglich sein.

Besagte offene Beta für "The King of Fighters XIII: Global Match" beginnt heute und endet am 11. Juni. Folgende Spielmodi sind darin verfügbar:

Trainings-Modus, wenn auf Gegner gewartet wird

Online-Modus, wie Lobbies und Zuschauer

Options-Modus, bei dem Einstellungen angepasst werden können

Customization-Modus

"The King of Fighters XIII" ist ein bei Fans sehr beliebter Teil der Serie und bekannt für seine markante Grafik, Mechaniken und Geschichte. Das kommende "The King of Fighters XIII: Global Match" optimiert den klassischen Titel für Online-Spiele, indem Rollback Netcode, Lobbies und Zuschauer-Features eingeführt werden. Der Open Beta-Test soll die Qualität der Features verbessern und ist gratis ohne PlayStation Plus-Abo spielbar. Speicherstände sind nicht übertragbar.