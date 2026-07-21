Konami auf der gamescom 2026

Konami kündigte heute seine Rückkehr zur gamescom 2026 an und präsentiert seine Titel auf der Messe. Ihr könnt euch in Halle 7.1 am Stand A021–B020 auf exklusive Einblicke und zahlreiche Highlights zu den kommenden Veröffentlichungen freuen.

Im Rahmen der langjährigen Partnerschaft mit der gamescom wird während der Opening Night Live ausserdem ein brandneuer Trailer zu "Silent Hill: Townfall" präsentiert, der weitere Einblicke in das Psycho-Horrorspiel gewährt. Wer den Nervenkitzel sucht, kann am Konami-Stand zudem eine immersive, interaktive Erfahrung erleben.

Konami bietet ausserdem eine Hands-on-Demo von "Castlevania: Belmont's Curse" an, bei der Spielende eine Neuinterpretation der klassischen Castlevania-Formel aus der Perspektive von Rose Belmont aus dem legendären Dracula-Killer-Clan erleben können. Fans taktischer Spionage-Action und der "Metal Gear"-Reihe erwartet eine besondere Fotogelegenheit mit einer zweibeinigen mechanischen Einheit zur Feier von "MGS: Master Collection Vol. 2".

Erfahrene Duellanten finden das "Yu-Gi-Oh!"-TCG in Halle 5.2 am Stand B021–A020. Dort können sie die neuesten Produkte ausprobieren, während erfahrene Mitarbeitende Einsteigerinnen und Einsteiger durch ihre ersten Duelle begleiten und die verschiedenen Spielmechaniken erklären. Auch die digitalen Titel "Yu-Gi-Oh! Master Duel" und "Yu-Gi-Oh! Duel Links" sind vor Ort vertreten.