Konami Press Start

Am 12. Juni gibt's von Konami ein Livestream-Event, bei dem es Updates zu den Spielen und Auftritte von Entwicklern und Produzenten von Konami Digital Entertainment gibt. Der Showcase bietet ausführliche Einblicke in "Metal Gear Solid Δ: Snake Eater", "Silent Hill f" und vieles mehr.

Details

Termin / Uhrzeit: Donnerstag, 12. Juni 2025, 6:00 AM PT / 9:00 AM ET / 15:00 Uhr CEST

Das Event hat eine Dauer von rund 37 Minuten. Die Übertragung auf YouTube wird mit Untertiteln in 13 Sprachen verfügbar sein.