Koshmar: The Last Reverie angekündigt

Heute ist die Welt zu "Koshmar: The Last Reverie" erwacht, einem kommenden Action-Adventure von Purple Ray Studio. Das polnische Studio besteht aus erfahrenen Entwicklern, die an AAA-Spielen und Indie-Titeln gearbeitet haben. Ihr zweiter Titel, "Koshmar: The Last Reverie", ist ein schnelles Third-Person-Singleplayer-Action-Adventure, das in einem gotisch inspirierten Reich aus Träumen und Albträumen spielt. Es kombiniert Roguelite-Mechaniken mit RPG-Elementen, bei denen ihr gegensätzliche Wahrnehmungen nach eurem Willen einsetzt und die Konsequenzen tragt.

Durch die Augen der Protagonistin Violet, einer Jugendlichen in einer Kleinstadt, taucht ihr mittels ihrer Fähigkeit zum Klarträumen in ihr Unterbewusstsein ein. Wenn Albträume in ihre Träume und ihre Realität einbrechen, müsst ihr euch in die Tiefen der Dunkelheit wagen und eure geistige Gesundheit riskieren, um die von der Schlafkrankheit Betroffenen zu schützen. Purple Ray entwickelt und veröffentlicht "Koshmar: The Last Reverie" für PC und Konsolen.

In der Rolle von Violet, einem Teenager in einer trostlosen, farblosen Welt, erkundet ihr ihre Fähigkeit zum luziden Träumen, um ihrer Realität zu entfliehen und die Albträume anderer zu bewohnen. Wie ihr durch Violets physische Welt voranschreitet, Orte erkundet und Charaktere trefft oder euch den albtraumhaften Reichen der von der Schlafplage Betroffenen nähert, hat Auswirkungen darauf, wie sie die Welt wahrnimmt und wie sie im Gegenzug von der Welt wahrgenommen wird.

Beispielsweise schaltet die Nutzung von Traum- oder Albtraum-Waffenstilen Ressourcen frei, die traumhafte Wahnvorstellungen verstärken oder eine wahnsinnige Mentalität hervorrufen, wenn Violet in die reale Welt zurückkehrt. Je nachdem, wie tief sie in diese Zustände von "Wahn" oder "Wahnsinn" eintaucht, verändern sich ihr Aussehen und die Art, wie sich die Welt ihr präsentiert. Zudem werden Kampfwaffen und Fähigkeiten abhängig von eurem Spielstil freigeschaltet.

"Koshmar: The Last Reverie" befindet sich für PC und Konsolen in aktiver Entwicklung, wobei weitere Informationen über die Verfügbarkeit und Funktionen für einen späteren Zeitpunkt geplant sind.