Koshmar: The Last Reverie: Neuer Trailer

Zu "Koshmar: The Last Reverie" wurde ein neuer Trailer veröffentlicht. Das kommende handlungsgetriebene Action-Adventure von Purple Ray Studio zeigte einen neuen Gameplay-Trailer während des Women-Led Games Showcase, einem Community Spotlight-Event im Rahmen des Summer Game Fest 2026.

Der neue Trailer bietet einen tieferen Einblick in die Welt, die Erkundung und die Geschichte von "Koshmar: The Last Reverie" und stellt euch Violet vor, eine Klarträumerin, die zwischen zwei Realitäten gefangen ist, welche von einer mysteriösen Schlafplage verzehrt werden.

Women-Led Games hat das Ziel, die arbeitenden Frauen der Spielebranche hervorzuheben. Purple Ray Studio arbeitet mit ihnen zusammen, um den aktuellen Gameplay-Trailer für das Spiel zu präsentieren und die Arbeit ihrer Mitbegründerin und Creative Director, Kornelia Błażyńska, anzuerkennen, die als Erzählerin im untenstehenden Trailer zu hören ist. In "Koshmar: The Last Reverie" haben eure Entscheidungen direkte Auswirkungen auf Violets Geisteszustand, ob sie sich in Wahnvorstellungen verliert oder zulässt, dass sie vom Wahnsinn verschlungen wird. Schaut euch das Video bis zum Ende an, um einen ersten Blick auf Violet zu werfen, die dem Wahnsinn verfallen ist.

"Koshmar: The Last Reverie" befindet sich für PC und Konsolen in Entwicklung.