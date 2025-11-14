Krafton bietet Angestellten freiwillige Kündigung an

Bereits im Oktober war berichtet worden, dass Krafton künftig stärker auf KI setzen wird. Jetzt wurde bekannt, dass man Angestellten in diesem Zusammenhang auch freiwillige Kündigungen anbietet.

Krafton betont, dass es sich bei diesem Programm nicht um einen Plan zur Entlassung von Mitarbeitern zum Zwecke des Personalabbaus handelt. Das offizielle Statement dazu liest sich folgendermassen:

"Das Hauptziel besteht darin, die Mitglieder dabei zu unterstützen, ihre Wachstumsrichtung proaktiv zu gestalten und sich in Zeiten des Wandels durch künstliche Intelligenz neuen Herausforderungen innerhalb und ausserhalb des Unternehmens zu stellen. Das Unternehmen plant, die Mitglieder dabei zu unterstützen, selbstständig zu entscheiden, ob sie den Weg des Wandels intern fortsetzen oder extern expandieren möchten."

Krafton wurde am 5. November 2018 gegründet und ist unter anderem für die Titel "PUBG", "Subnautica" und "Hi-Fi Rush" bekannt.