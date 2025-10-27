Krafton richtet sich neu aus

Krafton hat in Person von CEO Kim Chang-han eine Neuausrichtung des Konzerns angekündigt. Demnach gilt künftig "AI First", wofür man seine Unternehmensstruktur komplett anpasst.

Genauere Details dazu verriet man ebenfalls. So sollen Künstliche Intelligenz und Automatisierung sämtliche Arbeitsabläufe und Entscheidungsprozesse prägen. Krafton investiert hierfür etwa 100 Milliarden Won, um ein eigenes GPU-Cluster aufzubauen. Besagte Recheneinheit soll komplexe Aufgaben mit mehrstufigem logischem Denken und wiederholter Planung unterstützen und dadurch die Grundlage für die Einführung sogenannter agentischer KI-Systeme schaffen. Ab dem nächsten Jahr sind dann jährliche Investitionen von 30 Milliarden Won vorgesehen, um Mitarbeitern den Einsatz moderner KI-Werkzeuge zu ermöglichen.

Krafton kündigte zudem an, auch seine Personal- und Organisationsstrukturen an das neue Leitbild anzupassen. Künftig sollen kreative Aufgaben und komplexe Problemlösungen nämlich stärker im Fokus stehen, während man Routinearbeiten automatisiert. Laut Chang-han sieht Krafton in dieser Umstellung eine Chance, die Innovationskraft der Belegschaft zu erhöhen und simultan eine führende Rolle bei der Anwendung von KI-Technologien in der Spielebranche einzunehmen.

Krafton wurde am 5. November 2018 gegründet und ist etwa für die Titel "PUBG", "Subnautica" und "Hi-Fi Rush" bekannt.