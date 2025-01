Kriegsfront Tactics vorgestellt

Toge Productions und Chorus Worldwide haben "Kriegsfront Tactics" angekündigt. Einen ersten Teaser-Trailer dazu gibt es ebenfalls zu sehen.

Hier werden wir 28 Sekunden lang auf "Kriegsfront Tactics" eingestimmt. Dabei wird eine kurzweilige Mischung aus Render- und Gameplaysequenzen geboten.

Bei "Kriegsfront Tactics" handelt es sich um ein rundenbasiertes Mecha-Taktik-Rollenspiel, welches klassische Strategieelemente mit Roguelike-Mechaniken und Retro-Lowpoly-Grafik verbindet. Es entführt uns in eine alternative Version der Siebziger, geprägt von Konflikten in Südostasien. Als Kommandant eines Mecha-Trupps hinter feindlichen Linien ist es unsere Aufgabe, Missionen zu erfüllen, Ressourcen zu verwalten und unsere Truppe am Leben zu halten.

"Kriegsfront Tactics" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.