KuloNiku: Bowl Up! im Launch-Trailer

Raw Fury und Gambir Studio haben die Management-Simulation "KuloNiku: Bowl Up!" für PC und Mac veröffentlicht. In diesem Kochabenteuer übernehmt ihr ein ehemals bekanntes Fleischbällchen-Restaurant in der Stadt KuloNiku und versucht, dessen alten Ruhm wiederherzustellen.

Dabei bekommt ihr es mit der Konkurrenz durch das Lokal "Souper Starz" und die Köchin Stella zu tun. Ihr müsst Bestellungen der Einwohner bearbeiten und euch im Wettbewerb um das beste Restaurant behaupten.

Die wichtigsten Merkmale im Überblick