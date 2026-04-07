KuloNiku: Bowl Up! im Launch-Trailer

Raw Fury und Gambir Studio haben die Management-Simulation "KuloNiku: Bowl Up!" für PC und Mac veröffentlicht. In diesem Kochabenteuer übernehmt ihr ein ehemals bekanntes Fleischbällchen-Restaurant in der Stadt KuloNiku und versucht, dessen alten Ruhm wiederherzustellen.
Dabei bekommt ihr es mit der Konkurrenz durch das Lokal "Souper Starz" und die Köchin Stella zu tun. Ihr müsst Bestellungen der Einwohner bearbeiten und euch im Wettbewerb um das beste Restaurant behaupten.
Die wichtigsten Merkmale im Überblick
- Rezepte zubereiten: In der Küche bereitet ihr Fleischbällchen und verschiedene Toppings durch Braten, Schneiden und Schöpfen zu.
- Kochduelle: In den "Meatball Brawls" tretet ihr gegen Konkurrenten an. Taktik, Kreativität und Schnelligkeit sind gefragt, um die Jury von euch zu überzeugen.
- Ausbau und Anpassung: Ihr könnt euer Restaurant mit neuen Werkzeugen, Zutaten und Dekorationen verbessern. Zudem lassen sich neue Rezepte freischalten.
- Interaktion mit Bewohnern: Ihr trefft auf verschiedene Charaktere in der Stadt. Durch Treffen könnt ihr Freundschaften schliessen und euch mit ihnen verbünden.
- Festivals: Während zeitlich begrenzter Ereignisse könnt ihr Gutscheine sammeln, um exklusive Anpassungsmöglichkeiten für euch freizuschalten.