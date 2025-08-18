Kumarn: The Wandering Spirit angekündigt

Das WereBuff Studio stellt uns "Kumarn: The Wandering Spirit" für noch nicht näher spezifizierte Konsolen und den PC. Einen ersten Trailer dazu hat man ebenfalls im Gepäck.

Hier wird uns fast eineinhalb Minuten lang primär die Story von "Kumarn: The Wandering Spirit" nähergebracht. Dabei werden uns einige düstere Szenen geboten. Wer danach Lust bekommen hat, kann den Titel bereits auf der gamescom antesten.

Bei "Kumarn: The Wandering Spirit" handelt es sich um ein düsteres Horror-Adventure, welches thailändische Geistergeschichten und Folklore in eine atmosphärische Spielerfahrung verwandelt. Wir schlüpfen darin in die Rolle von Kumarn, einem kindlichen Geist, der früher an einem Dorfschrein verehrt wurde, nun aber in eine Welt voller ruheloser Seelen und verfluchter Orte verbannt ist.

Mit seinem treuen Zebra durchstreift er darin verlassene Tempel, verwunschene Dörfer und vergessene Friedhöfe, stets auf der Suche nach seiner wahren Heimat. Heimtückische Geister lauern dabei in der Dunkelheit, getrieben von Trauer, Hunger und Rachsucht. Um zu überleben, nutzt Kumarn das Schleichen und das Lösen von Umgebungsrätseln, wobei Timing, Präzision und Mut stets über Leben und Tod entscheiden.

"Kumarn: The Wandering Spirit" hat noch keinen Releasetermin.