Kusan: City of Wolves im Launch-Trailer

Actiongeladene Highspeed-Action, stylische Hip-Hop-Beats und der pulsierende Neonschein einer korrupten Cyberpunk-Stadt erwarten euch: "Kusan: City of Wolves" erscheint heute für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch – physische Versionen sind für PS5 und Switch erhältlich.

Gefragt sind Präzision, Stil und die richtigen Skills, um Jins ehemaligen Kommandanten zur Strecke zu bringen und die gefährlichste Fracht der Stadt zu beschützen – ein Mädchen, das mit einer atomaren Waffe ausgestattet ist, die eine ganze Stadt auslöschen kann.

Jin, ein Ex-Soldat, der heute als Söldner sein Geld verdient, ist der Held von "Kusan: City of Wolves". Über 54 brutale, handgefertigte Stages warten darauf, gemeistert zu werden – jeder Bosskampf stellt Timing und Überlebenswillen auf die Probe. Nichts soll im Weg stehen, wenn das eigene Skillset angepasst und aufgerüstet wird, um mit einem personalisierten Loadout zu experimentieren. Die Stadt Kusan wird zum neon-noir Spielplatz, untermalt von einem treibenden Hip-Hop-Soundtrack.