Kusan: City of Wolves: Top-Down-Action erscheint Ende Juli

Als Ex-Soldat und Söldner Jin schlagt ihr euch auf den Strassen von Kusan durch. Der Auftrag lautet, ein Mädchen zu beschützen, in das eine atomare Waffe implantiert wurde. Um sie zu retten und eine Verschwörung aufzudecken, geht Jin ein hohes Risiko ein.

Das Gameplay von "Kusan: City of Wolves" verlangt Präzision, Härte und Geschwindigkeit. In den Arenen verbindet ihr Schusswechsel, Schläge mit der Quantum-Klinge, Parieren und Ausweichen zu Action-Kombos. Das Spiel belohnt einen offensiven Spielstil und lässt euch einen eigenen Rhythmus finden, um in der Metropole zu überleben.

"Kusan: City of Wolves" erscheint am 30. Juli 2026 digital für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Für PS5 und Switch wird es zudem eine physische Version im Handel geben.