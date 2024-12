Core Keeper Entwickler kündigt Kyora an

Publisher Chucklefish und Pugstorm, das Entwicklerstudio hinter "Core Keeper", kündigen "Kyora" an. Das 2D-Open-World-Survival-Craft-Spiel soll "bald“ im Rahmen eines Early Access für PC verfügbar werden. Hier gibt es einigen Details zu dem Spiel.

Über Kyora

"Von den Erschaffern des mehrfach preisgekrönten Bergbau-Sandbox-Spiels Core Keeper kommt jetzt ein brandneues mystisches Mehrspieler-Abenteuer ...

Wage dich ins Reich der Ruinen, in dem jedes Pixel ein Werkzeug ist, mit dem du etwas Neues erschaffen kannst. Baue wertvolle Ressourcen ab, stelle physikverändernde Zauberstäbe her, nimm es mit mächtigen Bossen auf und errichte deine Basis, indem du die Welt um dich herum terraformierst.

Erkunde Kyora

Begib dich auf eine Reise in eine unerwartete prozedural generierte Welt. Grabe dich tief in die Erde oder baue dir einen Weg in den Himmel auf der Suche nach magischen Materialien. Stelle materiemanipulierende Zauberstäbe her, verbessere deine Ausrüstung und nimm es mit mächtigen Herold-Bossen auf, um die Kontrolle über die Lebensräume zu erlangen.

Manipuliere jedes Pixel

‎ Entfessle deine Sandbox-Kreativität mit Pixel-für-Pixel-Terraforming. Baue Brücken zu neuen Bereichen und gestalte deine Traumbasis mit Terrapixel-Material oder nutze deine Terraforming-Kräfte im Kampf, um Plattformen und Deckung zu erschaffen.

Erschaffe, baue & verbessere

‎ Die Welt von KYORA steckt voller Geheimnisse. Je weiter du vordringst, desto mehr Gefahren erwarten dich. Um KYORAS vom Wald verschluckten Ruinen und brennend heisse Wüsten zu überleben, musst du die Ressourcen jedes Lebensraums zu deinem Vorteil nutzen. Sammle Materialien, schmiede mächtige Waffen und Rüstung, pflanze Samen und koche Rezepte, die dir auf deiner Reise durch die Wildnis helfen ...

Schliesse dich mit Freunden zusammen

‎ ‎ Es ist gefährlich so ganz allein! Nimm deine Kumpel mit und kombiniert eure Skills, um im Online-Koop für bis zu 8 Spieler spassige Synergien zwischen den Fähigkeiten von Zauberstäben zu erzeugen."