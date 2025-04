La Quimera kurz vor Release verschoben

Eigentlich sollte an dieser Stelle ein Release-Trailer zu "La Quimera" stehen. Allerdings wird das erste Spiel des ukrainischen Studios Reburn auf unbestimmte Zeit und erneut verschoben. Auch der angekündigte Beta-Test für früher diesen Monat fand nicht statt. Wie der CEO Dmytro Lymar über Discord mitteilt, kämpft das Team noch mit unvorhergesehenen Problemen.

Lymar teilt uns die Verschiebung mit folgenden ins Deutsche übersetzten Worten mir:

"Wir möchten uns für die unerwartete Verzögerung bei der Veröffentlichung von "La Quimera" bei euch, unseren Fans und Unterstützern, entschuldigen. Unser Team hier bei Reburn hat hart an dem Spiel gearbeitet, und da es unser erster Titel als unabhängiger Spieleentwickler ist, haben sich einige unvorhergesehene Herausforderungen ergeben. Wir versuchen unser Bestes, um die Probleme so schnell wie möglich zu lösen, während wir gleichzeitig mit den Umständen hier in der Ukraine zurechtkommen müssen.“