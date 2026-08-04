Ladder Lad vorgestellt

Publisher und Entwickler BUCK Games sowie Entwickler Antfood kündigen "Ladder Lad" für Switch und PC an. Um was es sich dabei genau handelt, hat man ebenfalls erklärt.

"Ladder Lad" bringt unsere 2D-Plattform-Fähigkeiten auf ein neues Niveau, während wir eine hoch aufragende, leiterförmige Welt erklimmen – nur mit einer Leiter bewaffnet und der Entschlossenheit, die nächste Sprosse zu erreichen. Dank der Twin-Stick-Steuerung wird die Leiter dabei zu einer Verlängerung unserer Hände.

Einen ersten Trailer zu "Ladder Lad" bekommen wir auch gezeigt. Dieser erklärt mit einem gewissen augenzwinkernden Humor unter anderem 48 Sekunden lang das spielerische Grundgerüst des Titels.

"Ladder Lad" erscheint im Laufe des nächsten Jahres.