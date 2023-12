Laika: Aged Through Blood für die Konsolenwelt terminiert

Nachdem "Laika: Aged Through Blood" bereits für den PC verfügbar ist, hat Headup Games jeztt auch dessen Konsolenportierungen terminiert. Das Wichtigste: Sonderlich lange müssen wir uns diesbezüglich nicht mehr gedulden.

Demnach wird "Laika: Aged Through Blood" bereits morgen auch für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X veröffentlicht. Die Switch-Fassung folgt am 11. Januar 2024.

Bei "Laika: Aged Through Blood" handelt es sich um ein Motorvania-Spiel im Western-Stil, welches in einer postapokalyptischen Einöde spielt. Es erzählt die Geschichte eines von Besatzern unterdrückten Stammes und einer Kojotenmutter, welche einem endlosen Pfad der Rache folgt, um zurückzuholen, was ihr Volk verloren hat.

"Laika: Aged Through Blood" erschien schon am 19. Oktober für den PC.