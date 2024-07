Lakeview Cabin Collection auch für Konsole

Puppet Combo und Roope Tamminem kündigen die "Lakeview Cabin Collection" auch für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X an. Einen Trailer dazu zeigt man natürlich auch.

Die "Lakeview Cabin Collection" bietet ein einzigartiges Spielerlebnis, welches die Horrorfilme der Siebziger und Achtziger nachstellt, indem es die Frage stellt: Was würdest du tun, wenn du dich in einem Slasher-Film wiederfindest? Das Action-Puzzle-Spiel umfasst dabei vier Episoden, jede mit eigenen Themen und Funktionen, welche dem Kult-Horror gewidmet sind. Wir steuern darin vier Charaktere, die alles nutzen müssen, was sie finden, um in diesem speziellen Horror-Abenteuer zu überleben.

Die "Lakeview Cabin Collection" ist bereits seit dem 25. März 2015 für den PC erhältlich. Die Umsetzungen für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X folgen am 25. Juli.