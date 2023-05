Landwirtschafts-Simulator 22 - Farming Simulator League

Publisher und Entwickler Giants Software verkündet die fünfte Saison der Farming Simulator League (FSL). Nach der Einführung dieser offiziellen E-Sports-Liga im Jahr 2019 für das vorherige Spiel der Reihe, startet die FSL nun im aktuellen "Landwirtschafts-Simulator 22".

Neuer Meilenstein: FSL & Kompetitives Farmen auf Konsolen

Ein kostenloses Update im Juni fügt einen neuen E-Sports-Bereich in das Hauptmenü des "Landwirtschafts-Simulator 22" ein. Dies vereinfacht den Ligabeitritt für alle interessierten Fans, und ermöglicht erstmals auch die Teilnahme über Konsolen, da der vorherige FSL-Client ausschliesslich für PC-Spielende verfügbar war.

"Wir freuen uns, die Integration von Konsolenspielern in unsere E-Sports-Liga ankündigen zu können. Dies ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte unserer erfolgreichen Bemühungen, virtuelle Landwirtschaft sowohl wettbewerbsfähig und spassig, als auch professionell und inspirierend zu gestalten."

Christian Ammann, CEO von Giants Software

Während die fünfte Saison der FSL mit einem Turnier auf der FarmCon am 1. und 2. Juli beginnt, können sich alle Spielenden des "Landwirtschafts-Simulator 22" mit Gleichgesinnten im Arena-Modus (Introduction Video) messen, sobald das Update verfügbar ist. Wer sein Können auf der grossen Bühne beweisen möchte, tritt der FSL bei und fordert professionelle Teams heraus.

Neuer Hauptsponsor & Preispool im Wert von 200'000 Euro

Mit der HELM AG begleitet ein neuer Hauptsponsor die Liga in ihrer fünften Saison. Das familiengeführte und traditionsreiche Landwirtschaftsunternehmen aus Hamburg ist in mehr als 30 Ländern aktiv und wurde 2022 mit Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in das Farming Simulator-Universum eingeführt.

Insgesamt ist der Preispool in Saison 5 mit 200'000 Euro dotiert – ein Anreiz für bestehende und neue Teams, sich im neuen Arena-Modus im landwirtschaftlichen Wettbewerb zu messen. Die Saison besteht aus Offline- und Online-Turnieren, die beide als Qualifikation für die Weltmeisterschaft am Ende der Saison dienen.

Offene Beta auf PC verfügbar

Durch die manuelle Auswahl des Beta-Zweigs des Spiels können PC-Spielende an einer offenen Testphase teilnehmen und das neue kompetitive Farming vor dem offiziellen Start im Juni ausprobieren. Diese Vorabversion enthält zwei Spielmodi – Ballenstapeln und Arena – für jeweils bis zu sechs Teilnehmende. Der Arena-Modus ist eine verbesserte Version des früheren FSL-Clients, in dem zwei Teams von bis zu drei Spielenden darum wetteifern, Weizen zu ernten, Ballen zu pressen und sie für Punkte so schnell wie möglich in die eigene Scheune zu bringen.