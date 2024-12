Landwirtschafts-Simulator 23: Content Update #5

Während "Landwirtschafts-Simulator 25" auf PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erfolgreich gestartet ist, erweitert Giants Software den jüngsten mobilen Eintrag der familienfreundlichen Serie um brandneue Inhalte: Vier neue Maschinen wurden hinzugefügt und sind jetzt für "Landwirtschafts-Simulator 23" auf Nintendo Switch, iPhone, iPad und Android verfügbar.

Neue Maschinen von renommierten Marken

John Deere 9000 Series (IAP auf Mobilgeräten)

New Holland T9.700

KUHN GA 15131

Pöttinger HIT 16.18 T

Das Update umfasst eine Auswahl an landwirtschaftlichen Geräten, angeführt von der John Deere 9000 Serie, einem leistungsstarken und effizienten selbstfahrenden Feldhäcksler, und dem New Holland T9.700, dem stärksten Allradtraktor, den New Holland je gebaut hat. Mit dem Vierkreiselschwader GA 15131 von KUHN und dem Zettwender HIT 16.18 T von Pöttinger gibt es weitere Maschinen, die besonders für Grünlandbetriebe interessant sind.

Weitere Inhalte folgen

Giants Software plant auch in Zukunft neue Inhalte für die mobile Version zu liefern. Fans der Hauptserie, die derzeit mit "Landwirtschafts-Simulator 25" ihren Hof managen, können ebenfalls bald neue Inhalte und Verbesserungen erwarten.