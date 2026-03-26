Giants Software hat den "Landwirtschafts-Simulator 26" angekündigt und führt ein neues Challenge-System ein, das euch Aufgaben stellt und neben einem zufriedenstellenden Fortschrittsgefühl auch Belohnungen bietet.

Das Spiel erscheint in Kürze für Nintendo Switch und Mobilgeräte und lädt virtuelle Landwirte dazu ein, strukturierte Aufgaben anzunehmen, während sie weiterhin ein entspanntes, selbstbestimmtes Farming-Erlebnis geniessen.

Belohnung & Entspannung auf zwei neuen Karten

Spieler bewirtschaften zwei neue Umgebungen: eine europäische und eine nordamerikanische Karte. Das neue Challenge-System bietet optionale Orientierung, etwa indem Weizen zu einer Getreidemühle geliefert werden soll, damit die Bäckerei Mehl erhält und Kuchen produzieren kann. Für das Abschliessen wöchentlicher oder saisonaler Herausforderungen erhalten Spieler Belohnungen, die dazu anregen, sich mit dem breiteren Agrar-Ökosystem auseinanderzusetzen.

Eine grosse Bandbreite landwirtschaftlicher Aktivitäten

"Landwirtschafts-Simulator 26" bietet zahlreiche Beschäftigungen und erlaubt es euch, euren Hof ganz nach euren Vorlieben zu gestalten: Ihr könnt eine ruhige Session auf dem Feld verbringen und 15 verschiedene Feldfrüchte anbauen, mit schwerem Gerät in die Forstwirtschaft gehen oder euch um Nutztiere wie Kühe, Schafe, Hühner und Ziegen inklusive ihres Nachwuchses kümmern. Neue Produktionsketten und die Logistik, die nötig ist, um sie am Laufen zu halten, sorgen für eine weitere Ebene spielerischer Tiefe.

Echte Maschinen renommierter Marken

Der neue Teil der Reihe lässt euch mehr als 120 realistische Traktoren, Erntemaschinen, Feldspritzen und weitere Maschinen bedienen. Zum Fuhrpark gehören bekannte internationale Hersteller wie Case IH, Claas, Deutz-Fahr, Fendt, John Deere, Krone, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra und viele mehr.

Mit GPS-Lenkhilfe und verbesserten Ingame-Tutorials wird der "Landwirtschafts-Simulator 26" auf Mobilgeräten und Nintendo Switch zugänglicher. Das Spiel hilft Neueinsteigern dabei, sich schnell zurechtzufinden, und gibt allen Spielern die Werkzeuge an die Hand, um zu entspannen, mit oder ohne die neuen Herausforderungen anzunehmen.

Der "Landwirtschafts-Simulator 26" erscheint am 19. Mai 2026.