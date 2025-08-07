Lapin auch für PS4 & PS5

Publisher Flux Games und Entwickler Studio Doodal stellen "Lapin" auch für PlayStation in Aussicht. Einen Releasetermin für die Portierungen gibt es bereits.

Demnach ist "Lapin" ab 2. September auch für PS4 und PS5 erhältlich. Schon länger war dagegen bekannt, dass die Switch-Version des Titels am 9. Oktober folgen wird.

Bei "Lapin" handelt es sich um einen detaillierten 2D-Platformer, in dem es um eine Gruppe mutiger Kaninchenentdecker geht. Wir helfen dabei Liebe und ihren Freunden, die Welt mit präziser Steuerung zu erkunden und hüpfen bis zum Ende des Abenteuers weiter. Nicht nur Genrefans sollten hier auf ihre Kosten kommen.

"Lapin" erschien bereits am 30. August 2023 für Xbox One, Xbox Series X und den PC.