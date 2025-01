Lara Croft and the Guardian of Light erscheint für iOS und Android

Feral Interactive hat heute bekannt gegeben, dass "Lara Croft and the Guardian of Light" am 27. Februar, für iOS und Android erscheinen wird.

In "Guardian of Light" kämpft und schwingt sich Lara Croft durch den dichten mexikanischen Dschungel in einem isometrischen Abenteuer, das die "Tomb Raider"-Abenteuer. Rätsel mit rasanten Kämpfen und Jump'n'Run kombiniert. Lara muss mit Fallen gespickte Tempel erforschen, giftige Sümpfe durchqueren und untote Horden besiegen. Sie muss die bösen Pläne von Xolotl, dem Gott des Todes und des Unglücks, aufhalten, bevor er die Welt in ewige Dunkelheit stürzt.

"Lara Croft and the Guardian of Light" ist der neueste Premium-Mobiltitel von Feral Interactive, die damit ihren Ansatz fortsetzen, qualitativ hochwertige Desktop- und Konsolenspiele ohne Kompromisse auf iOS und Android zu bringen. Mit einer vollständig anpassbaren Steuerung für das Twin-Stick-Gameplay auf dem Touchscreen oder mit einem der vielen unterstützten Gamepads könnt ihr allein oder mit einem Freund im lokalen oder Online-Koop-Modus knifflige Rätsel lösen und listige Gegner besiegen.