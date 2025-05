Keine weiteren Versionen von The Hundred Line: Last Defense Academy geplant

Too Kyo Games hat jetzt in Person von Director und Autor Kazutaka Kodaka klargestellt, dass eine weiteren Versionen "The Hundred Line: Last Defense Academy" angedacht sind. Folglich wird der Titel auch nicht für PlayStation oder Xbox umgesetzt.

So erklärt Kodaka, dass die Chancen auf weitere Fassungen von "The Hundred Line: Last Defense Academy" sehr gering sind. Wenn die Verkaufszahlen der bisher veröffentlichten Versionen jedoch sehr gut ausfallen, würde er gerne an Updates werkeln und etwa mehrsprachige Unterstützung ergänzen.

In "The Hundred Line: Last Defense Academy" schlüpfen wir in die Rolle von Takumi Sumino. Dieser ist ein gewöhnlicher Teenager und lebt im Wohnkomplex Tokyo, wo jeder Tag identisch verläuft und nie etwas Schlimmes passiert. All das ändert sich plötzlich, als grässliche Monster die Stadt angreifen und alles verwüsten.

"The Hundred Line: Last Defense Academy" ist seit 24. April für Switch und den PC erhältlich.