Last Drop: Finnland im Jahre 1994

Lohkare Games Oy stellte gestern ihr kommendes Spiel "Last Drop" vorz, eine unverblümt raue und humorvolle Reise zurück ins Finnland des Jahres 1994. Du wachst in der fiktiven Stadt Nykylä auf, wo Seppo Sahtivaara, auch bekannt als Zeze, bereits auf dich wartet. Von diesem Moment an wirst du in eine Geschichte hineingezogen, die auf realen Erlebnissen beruht.

"Last Drop" zeichnet sich durch eine einzigartige Mischung aus schwarzem Humor, düsterer Erzählung und authentischen Charakteren aus, die von der finnischen Kultur und klassischen Actionfilmen der 1980er und 1990er inspiriert sind. Das Spiel spielt in der fiktiven und doch so vertrauten Stadt Nykylä und erforscht Themen wie Freundschaft, Sucht und Wiedergutmachung durch die Perspektive von unvergesslichen Charakteren wie Rahikainen, Kuikka und Seppo (Zeze). "Last Drop" ist ein Spiel, das sich nicht zurückhält, weil die Ära, die es geprägt hat, dies auch nicht tat.

“Ich wollte nur eine Geschichte erzählen, und Spiele sind das perfekte Medium dafür. Wir hoffen, dass sich dieses Spiel wie die guten, alten 1990er anfühlen und Spieler haben Spass an der Geschichte von Seppo und seinen Freunden. Dieses Spiel ist Finnland, das habe ich so häufig gehört."

Henri Koskinen, CEO & Gründer, Lohkare Games Oy