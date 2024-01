Last Epoch bekommt Release-Trailer

”Last Epoch” bewegt sich langsam in Richtung Release. Am 21. Februar ist es soweit, somit war das Action RPG für den PC knapp 5 Jahren in der Early Access Phase, die im März 2019 startete. Zum 1.0 Release präsentiert Entwickler und Publisher Eleventh Hour Games einen Trailer:

Über Last Epoch

"Last Epoch kombiniert Zeitreisen, aufregende Dungeon-Abenteuer, fesselnde Charakteranpassung und endlose Wiederspielbarkeit, um ein Action-Rollenspiel für Veteranen und Neulinge zugleich zu schaffen. Bereise die Welt von Eterras Vergangenheit und stelle dich finsteren Imperien, zornigen Göttern und unberührter Wildnis – alles, um einen Weg zu finden, die Zeit selbst vor der Leere zu retten.

Schlüsselkonzepte

15 Meisterschaftsklassen

Brich als eine von fünf mächtigen Klassen auf dein Abenteuer auf und aszendiere durch deine Reise in eine einzigartige Meisterschaftsklasse, die spezialisierte Fertigkeiten und Build-Optionen freischaltet.

100+ Fertigkeitenbäume

Jede Fertigkeit hat ihren eigenen Anpassungsbaum, mit dem du deinen Spielstil kontrollieren, verändern und verstärken kannst. Mache deine Skelette zu Bogenschützen, deine Blitzexplosion zu einem Kettenblitz oder lass deinen Schlangenschlag Schlangen herbeirufen, die an deiner Seite kämpfen!

Jage seltene & mächtige Beute

Fülle dein Arsenal mit magischen Gegenständen, die du bis zur Perfektion herstellen kannst, ändere die Regeln deines Builds mit mächtigen einzigartigen und Set-Gegenständen und habe die nächste Verbesserung immer vor Augen – dank Last Epochs vielschichtigem, randomisiertem Beutesystem.

Lohnendes Herstellungssystem

Die Gegenstände, die du führst, schmiedest du selbst! Das von der Community geliebte Herstellungssystem in Last Epoch ermöglicht dir, die Machtfortschritte deines Charakters zu kontrollieren – mit robusten, deterministischen Verbesserungsmechaniken.

Entdecke die Vergangenheit, schmiede die Zukunft nach deinen Vorstellungen

Reise zu verschiedenen Zeitpunkten, in denen du die viele Fraktionen und Geheimnisse entdecken wirst, die innerhalb der Welt von Eterra existieren, und kämpfe darum, die Zeitlinie in eine neue Bahn zu lenken.

Endlose Wiederspielbarkeit

Mit einem riesigen Schatz an anpassbaren Klassen und Fertigkeiten, vielschichtigen Spielsystemen, zufälliger Beute und fortlaufender Entwicklung ist Last Epoch ein Spiel, zu dem du über Jahre zurückkehren wirst.

Leicht zu lernen, schwer zu meistern

Wir haben uns vorgenommen, unser Gameplay für sowohl neue Spieler als auch Veteranen zugänglich zu machen, indem wir schnellen Zugang zu Schlachten und die Nutzung vieler Ressourcen im Spiel ermöglichen. Aber lass dich davon nicht täuschen: In Eterra warten viele Gefahren auf dich, die erfordern, dass du Kampf und Build-Erstellung meisterst.

Kein Pay-To-Win

Last Epoch wird niemals Gameplay-Vorteile durch Ausgeben von echtem Geld bieten. Wir glauben daran, eine faire Spielumgebung für alle Spieler zu schaffen."