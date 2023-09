Last Epoch: Neues Update

Eleventh Hour Games veröffentlicht heute ein grosses Update für das Zeitreise-Action-RPG "Last Epoch". Der Early Access Release 0.9.2 "Runen der Macht" bringt eine Vielzahl neuer Inhalte – allen voran den Runemaster, einer neuen Meisterschaftsklasse für den Magier. Die Fähigkeit "Runenbeschwörung", die 40 verschiedene Beschwörungen basierend auf den zuvor gewirkten Zaubern auf Knopfdruck ermöglicht, macht den Runemaster zur vielseitigsten Charakterklasse in Last Epoch. Eleventh Hour Games bestätigt ausserdem, dass der Start von Version 1.0 für Ende 2023 geplant ist.

Die "Runenbeschwörung" des Runemaster verfügt, wie alle über 100 Fähigkeiten in Last Epoch, über einen eigenen umfangreichen Skill-Tree mit Dutzenden Knotenpunkten, die zahlreiche Aspekte der Kernfähigkeit verstärken und verändern, was zusätzliche Tiefe und Flexibilität bietet. Zu diesen Modifikationen gehören unter anderem Verbesserungen der Manaregeneration und der Abklingzeit – oder die grundlegende Veränderung einer der 40 verschiedenen Wirkungen der "Runenbeschwörung", wie zum Beispiel die Umwandlung der Eiswandbeschwörung in eine Flammenwand.

Zu den weiteren Neuerungen des "Runen der Macht"-Updates gehören die Unterstützung von acht zusätzlichen Sprachen, eine neue Art von Zufallsereignissen namens Runengefängnisse, mehrere aktualisierte Monster, mehr als zwanzig neue einzigartige Gegenstände und aktualisierte Quests.

"Der Runemaster ist das jüngste Beispiel dafür, wie sich EHGs Philosophie 'von Gamern für Gamer' in Last Epoch manifestiert. Als grosse Fans des ARPG-Genres wollten wir eine Charakterklasse, die sich nahezu grenzenlos an verschiedene Gegenstandssets und Spielstile anpassen lässt, und der Runemaster bietet genau diese Flexibilität – ohne schwer zu lernen oder zu spielen zu sein."

Eleventh Hour Gründer, CEO und Game Director Judd "Moxjet" Cobler.