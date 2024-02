Last Epoch: Version 1.0 & offizieller Launch-Trailer

Eleventh Hour Games veröffentlicht die mit Spannung erwartete Version 1.0 des Action-Rollenspiels "Last Epoch".

"Last Epoche" ist seit vier Jahren im Early Access und erscheint heute auf Steam mitsamt aller Features: 15 Meisterschaftsklassen, ein einzigartiges Handelssystem, visuelle Verbesserungen und fesselndes Gameplay, das bereits über eine Million Spieler angezogen hat.

"Ich möchte all unseren Fans von ganzem Herzen danken. Wir sind ein Team, das aus der ARPG-Community hervorgegangen ist. Mit Last Epoch so weit gekommen zu sein und dieses Werk mit euch zu teilen, ist ein wahr gewordener Traum. Wir können es kaum erwarten, dass ihr die Vollversion und die Pläne, die wir für die Zukunft haben, erleben könnt."