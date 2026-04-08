Dan Reynolds von Imagine Dragons & Last Flag

Bevor Dan Reynolds mit Imagine Dragons in grossen Hallen auftrat, spielte er mit seinem Bruder Mac intensiv "Capture the Flag". Diese Kindheitserinnerungen aus den heimischen Hinterhöfen dienten als Inspiration für ihr erstes Videospiel.

"Last Flag" stammt von Night Street Games, dem Studio der Reynolds-Brüder. Es handelt sich um einen 5-gegen-5-Shooter, bei dem ihr das klassische Spielprinzip erlebt: Ihr spürt Gegner auf, schleicht euch an und versucht, die andere Seite auszutricksen. Das Spiel ist optisch an eine Gameshow der 1970er-Jahre angelehnt. Die einzelnen Partien dauern weniger als 20 Minuten und sind auf taktisches Vorgehen ausgelegt.

"Last Flag" erscheint am 14. April für den PC. Versionen für Konsolen sind für einen späteren Zeitpunkt im laufenden Jahr geplant.