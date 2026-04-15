Last Flag im Launch-Trailer

Night Street Games, das von Mac und Dan Reynolds mitbegründete Studio, hat sein erstes Spiel "Last Flag" veröffentlicht. Der 5-gegen-5 Capture-the-Flag-Shooter ist für PC erhältlich. Umsetzungen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S folgen im Laufe des Sommers.

Das Geschehen ist in einer fiktiven TV-Show im Stil der 1970er Jahre angesiedelt. In weitläufigen Aussenarenen mit versteckten Bereichen tretet ihr mit überzeichneten Charakteren gegeneinander an. Das Ziel ist es, die eigene Flagge zu verstecken und die gegnerische aufzuspüren. Sobald ihr die Flagge ergattert und zurückgebracht habt, müsst ihr sie eine Minute lang verteidigen, um die Runde zu gewinnen.

Um den Standort der feindlichen Flagge einzugrenzen, könnt ihr Radartürme besetzen. Diese dienen euch gleichzeitig als Respawn-Punkte im Mittelfeld. Die Kämpfe sind durch eine schnelle Action geprägt, bei der ihr verschiedene Angriffe und Finisher einsetzt.

"Was sagt man, wenn man gemeinsam mit seinem Team jahrelang sein Herzblut in etwas gesteckt hat und es dann endlich in die Welt entlassen kann?. Meine prägendsten Erinnerungen stammen aus meiner Kindheit, in der ich völlig in Spiele von Sierra Online oder LucasArts eingetaucht bin, oder stundenlang GoldenEye 007, Out of This World oder Unreal Tournament gespielt habe. Als Studio unseren eigenen Fussabdruck zu hinterlassen, ist ein wahr gewordener Traum – und ich bin dankbar, das mit dem besten Team der Welt tun zu können. Wir hoffen, dass die Spielerinnen und Spieler genau diesen Spirit spüren, wenn sie unser Spiel erleben."

Mac Reynolds, CEO und Co-Founder von Night Street Games