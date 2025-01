Anniversary Edition von Last Half of Darkness angekündigt

Pünktlich zu seinem 35. Geburtstag haben Bill Fisher und die WRF Studios eine Anniversary Edition von "Last Half of Darkness" in Aussicht gestellt. Sonderlich lange müssen wir auf deren Veröffentlichung auch gar nicht warten.

Hier stellt man uns die Anniversary Edition von "Last Half of Darkness" 50 Sekunden lang vor. Dabei wird etwa auf die verbesserte Technik im Vergleich zum Original eingegangen.

Im Jahr 1989 wurde die Ursprungsversion von "Last Half of Darkness" für den PC veröffentlicht. Jetzt, zum 35. Geburtstag, wird die Geschichte mit aktualisierter, gruseliger Grafik und einem eindringlichen Soundtrack fortgesetzt.

Unsere Tante war wirklich ein seltsames Wesen. Sie war eine Art Hexe oder so etwas. Aber eine gute Hexe, welche nur gute Zaubersprüche und Magie praktizierte. Tatsächlich arbeitete sie an einem Zaubertrank, kurz bevor sie getötet wurde. Jetzt wird das Geheimnis mit ihr ins Grab gehen... es sei denn, wir finden die fehlenden Zutaten.

Die Anniversary Edition von "Last Half of Darkness" erscheint am 7. Februar für den PC.