Last Night of Winter - Release Ende Juni

Red Art Games gab bekannt, dass der Indie-Titel "Last Night of Winter" am 28. Juni für diverse Konsolen erscheinen wird. "Last Night of Winter" ist ein kreatives Souls-Like Action-RPG, entwickelt von DigitalZeon.

"Last Night of Winter" spielt in einer alten Festung, in den letzten Tagen einer grossen Schlacht. Die Dinge sind nicht gut für dich ausgegangen und du bist gestorben. Wie das Schicksal es wollte, war dein Wille stärker als dein Körper. Und so kehrst du ins Leben zurück, bereit, die Belagerung fortzusetzen, während einer scheinbar endlosen Nacht.