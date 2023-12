The Last of Us: Online-Ableger eingestampft

Naughty Dog hat bekannt gegeben, dass der Online-Ableger von "The Last of Us" nicht mehr erscheinen wird. Der Grund dafür ist einleuchtend.

So erklärt Naughty Dog, dass sich das Projekt unter dem berühmten Strich schlicht als zu komplex und zeitaufwendig erwiesen habe. Zudem hätte dadurch die Entwicklung von Einzelspieler-Titeln über Jahre gelitten. Das offizielle Statement liest sich folgendermassen:

"Beim Hochfahren der Produktion wurde uns das enorme Ausmass unserer Ambitionen klar. Um "The Last of Us Online" zu veröffentlichen und zu unterstützen, müssten wir all unsere Studio-Ressourcen in die Unterstützung von Post-Launch-Inhalten für die kommenden Jahre stecken, was die Entwicklung zukünftiger Singleplayer-Spiele stark beeinträchtigen würde. Wir hatten also zwei Wege vor uns: ein reines Live-Service-Studio zu werden oder uns weiterhin auf erzählerische Einzelspieler-Spiele zu konzentrieren, die das Erbe von Naughty Dog ausmachen."

Als nächster Serienteil erscheint "The Last of Us Part II Remastered" am 19. Januar 2024 exklusiv für PS5. Ein richtiger dritter Ableger ist zwar noch nicht angekündigt, gilt aber als sicher.