Last Summer enthüllt

Entwickler Silent Lamb Studio enthüllte heute "Last Summer", eine Multiplayer-Horror-Erfahrung, die für PC erscheinen wird. Aufgebaut auf einem asymmetrischen Gameplay-System, schlüpft ihr entweder in die Rolle eines unerbittlichen Mörders, der in den Schatten lauert und seine Beute jagt, oder kämpft als Teil einer Gruppe von Campern um das Überleben. Dabei sind Teamwork, Instinkt und Angst alles, was zwischen dem Leben und einem Ende steht.

Was als unbeschwerter Ausflug beginnt, schlägt schnell in Terror um. Eine Gruppe von Freunden trifft vor der Sommersaison im Silent Lamb Camp ein und füllt die Nächte mit Lachen, Alkohol und Geistergeschichten am Lagerfeuer. Doch als sich die Erzählung über einen maskierten Mörder, der mit einem Geisterzug anreisen und nichts als Blut und Schweigen hinterlassen soll, als mehr als nur eine Geschichte herausstellt, wird ihre letzte Nacht zu einem verzweifelten Kampf um das Überleben.

In "Last Summer" müsst ihr jagen oder gejagt werden. Als Mörder ist euer Ziel einfach: Schleicht euch an, isoliert und eliminiert jedes letzte Opfer. Als Camper hängt das Überleben von Teamwork, schnellem Denken und dem Nutzen jeder Fluchtmöglichkeit ab. Mit mehreren Wegen in die Freiheit, dynamischen Begegnungen und ständiger Spannung gleicht keine Runde der anderen, und jede Entscheidung könnte eure letzte sein.