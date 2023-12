THQ Nordic hat einen sehenswerten Auszeichnungstrailer zu "Last Train Home" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Wie bei diesem Trailerformat üblich, bekommen wir auch hier eine flotte Mischung aus Gameplay und den Stimmen der Fachpresse geboten. Uns wird somit kurz, knapp und präzise erklärt, was "Last Train Home" ausmacht.

Euer oberstes Ziel in "Last Train Home" ist es, nach Hause zurückzukehren - in die frisch gegründete Tschechoslowakei. Bereitet euch auf die Reise vor, denn angesichts des Unglücks wird die Legion triumphieren. Dies ist der Weg, den ihr beschreiten müsst, die einzige Route, die euch bleibt. Dies ist euer "Last Train Home".

"Last Train Home" ist für den PC erhältlich.