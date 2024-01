THQ Nordic kündigt an, dass "Last Train Home" in Form von "Legion Tales" eine Erweiterung spendiert bekommt. Den zugehörigen Release Date Trailer bekommen wir gleichzeitig auch zu sehen.

Die "Legion Tales"-Erweiterung für "Last Train Home" bietet zehn neue Kampfeinsätze der Tschechoslowakischen Legion, welche so spektakulär waren, dass sie unten den Legionären zu Legenden wurden. Jeder der zehn Einsätze erzählt eine eigene Geschichte und bietet einen hohen Wiederspielwert. Spieler können optionale Herausforderungen meistern, die dafür mit einer neuen Meta-Währung belohnen. Diese kann genutzt werden, um neue, vorgefertigte Truppen in die Einsätze zu führen, die ganz andere Taktiken erlauben, jede der Missionen zu meistern.

Der "Legion Tales"-DLC für "Last Train Home" ist ab 1. Februar erhältlich.