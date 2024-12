Zwei Auszeichnungen für Last Train Home

THQ Nordic gibt bekannt, dass "Last Train Home" jetzt gleich zwei Auszeichnungen ergattern konnte. Welche das sind, verrät man natürlich auch.

Demnach konnte sich "Last Train Home" sowohl den Game of the Year Award als auch den People's Choice Award sichern. Die Verleihung der Preise fand vorgestern in Tschechien statt. Gleichzeitig wurde übrigens verraten, dass Entwickler Ashborne Games bereits an einem neuen Projekt arbeitet. Dieses wird irgendwann im nächsten Jahr offiziell angekündigt.

Euer oberstes Ziel in "Last Train Home" ist es, nach Hause zurückzukehren - in die frisch gegründete Tschechoslowakei. Bereitet euch auf die Reise vor, denn angesichts des Unglücks wird die Legion triumphieren. Dies ist der Weg, den ihr beschreiten müsst, die einzige Route, die euch bleibt. Dies ist euer "Last Train Home".

"Last Train Home" ist für den PC erhältlich.