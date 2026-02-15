Blooper Team kündigt Layers of Fear 3 an

Am Valentinstag müssen nicht zwangsläufig nur Schokolade und Liebesbotschaften verteilt werden, auch Angst und Gänsehaut stehen auf dem Programm. Zumindest dann, wenn es nach dem polnischen Entwicklerstudio Bloober Team geht. Passend zum Tag der Liebe kündigte das Horror-Studio den dritten Teil der beliebten „Layers of Fear“-Reihe an und lieferte gleich einen ersten Trailer mit.

Nachdem im vergangenen Jahr mit „Cronos: The New Dawn“ eine eigene Hommage an Genregrössen wie „Resident Evil 4“ und „Dead Space“ erschienen ist, richtet sich der Fokus nun wieder auf die eigene Horror-Marke. Mit „Layers of Fear 3“ wird die Reihe offiziell fortgesetzt – das zuvor veröffentlichte Remake nicht mitgezählt.

Bereits vor wenigen Wochen hatte die kryptische Botschaft „RemosdNeulSerorehsoOvamCeyerd“ für Spekulationen gesorgt. Viele Fans vermuteten darin zunächst einen DLC zu „Cronos: The New Dawn“, doch nun ist klar: Die rätselhafte Nachricht mündete in der Enthüllung von "Layers of Fear 3". Konkrete Informationen zum Spiel selbst stehen allerdings noch aus, da der veröffentlichte Trailer lediglich eine real gedrehte Sequenz präsentiert.

Auch zur Plattformwahl hält sich das Entwicklerteam bislang bedeckt. Offiziell bestätigt ist noch keine Version, allerdings dürfte ein Release für PC, PlayStation und Xbox als wahrscheinlich gelten. Ob auch eine Umsetzung für die Nintendo Switch 2 geplant ist, bleibt hingegen offen. Die Veröffentlichung von „Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition“ für Nintendos Hybridkonsole lässt eine entsprechende Ankündigung zumindest nicht ausgeschlossen erscheinen.