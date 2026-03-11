Layers of Fear 3 wird nicht intern entwickelt

Bloober Team hat jetzt erklärt, dass "Layers of Fear 3" nicht intern entwickelt wird. Vielmehr wird dies von einem externen Partner übernommen.

Bloober Team bleibt aber als Rechteinhaber beteiligt und wird weiterhin Einfluss auf die Produktion von "Layers of Fear 3" nehmen. CEO Piotr Babieno erläutert dazu, dass sich die internen Teams momentan auf grossangelegte Projekte konzentrieren, darunter etwa das schon angekündigte Remake von "Silent Hill" für Konami sowie das neue Originalspiel "Project H", welches vom selben Team entwickelt wird, das im letzten Jahr bereits "Cronos: The New Dawn" veröffentlicht hatte.

"Layers of Fear 3" war im Februar mit einem ersten Teaser enthüllt worden. Unsere damalige News dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Layers of Fear 3" ist für noch nicht näher spezifizierte Plattformen in der Mache und hat noch keinen Releasetermin.