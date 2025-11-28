Layers of Fear im Dezember auch für Switch 2

Schon länger ist "Layers of Fear" mit dem Namenszusatz "The Final Masterpiece Edition" auch für Switch 2 angekündigt. Jetzt hat Bloober Team einen Erscheinungstermin dafür verkündet.

Demnach ist "Layers of Fear" ab 19. Dezember auch für die aktuellste Nintendo-Konsole erhältlich. Wie schon auf den übrigen Plattformen werden hier beide Teile der Reihe zusammen mit allen DLCs und sonstigen Zusatzinhalten in einem Spiel gebündelt. Zusammengehalten wird dabei alles von einer Rahmenhandlung, die in einem Leuchtturm spielt.

Gleichzeitig wird uns ein neuer Release Date Trailer zur "The Final Masterpiece Edition" von "Layers of Fear" gezeigt. Dieser widmet sich 43 Sekunden lang noch einmal den einzelnen Inhalten des Spiels.

"Layers of Fear" erschien bereits am 15. Juni 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC.